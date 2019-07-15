Türkiye Futbol Federasyonu ile Avrupa Türk Federasyon Yöneticileri Toplandı

Türkiye Futbol Federasyonun'dan başkan Nihat Özdemir ,Servet Yardımcı, ,Hamit Altıntop, Avrupa Türk Futbol Federasyonun'dan başkan Levent Karaca , başkan yardımcısı Rafet El Roman ve Ayhan Yıldız İstanbul”da bir araya geldi.

Yapılan toplantıda ,Türk futbolu adına Avrupa”da yetişen genç Türk futbolcuların daha yakından takibi, eğtimleri, gelişimleri ve çalışmaları ele alındı. Avrupa Türk Futbol federasyon başkanı Levent Karaca ve başkan yardımcısı Rafet El Roman Almanya Frankfurt”ta bulunan spor merkezlerini ve tesisislerini tanıttı.

TFF başkanı Nihat Özdemir Avrupadaki bu çalışmaları destekliyceklerini ve ekibiyle en yakın zamanda Frankfurttaki tesisleri de ziyarette bulunacaklarını söyledi

Başkan Nihat Özdemir Türkiye ve Avrupa futbol Federasyonu işbirliği ile Avrupa’da yetişen yetenekli ve başarılı Türk futbolcuları adına önemli projelerin ve çalışmaların yapılması gerektiğini ve böylece Türk futbolunu daha da güçlendireceklerini ifade etti