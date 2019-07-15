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Türkiye Futbol Federasyonu ile Avrupa Türk Federasyon Yöneticileri Toplandı
Futbol

Türkiye Futbol Federasyonu ile Avrupa Türk Federasyon Yöneticileri Toplandı

Avrupa Türk Federasyon yöneticileriyle Türkiye futbol Federasyonu yöneticileri; Nihat özdemir yönetiminde toplandı.

15 Temmuz 2019 08:42

Türkiye Futbol Federasyonun'dan başkan Nihat Özdemir ,Servet Yardımcı, ,Hamit Altıntop, Avrupa Türk Futbol Federasyonun'dan başkan Levent Karaca , başkan yardımcısı Rafet El Roman ve Ayhan Yıldız İstanbul”da bir araya geldi.

Yapılan toplantıda ,Türk futbolu adına Avrupa”da yetişen genç Türk futbolcuların daha yakından takibi, eğtimleri, gelişimleri ve çalışmaları ele alındı. Avrupa Türk Futbol federasyon başkanı Levent Karaca ve başkan yardımcısı Rafet El Roman Almanya Frankfurt”ta bulunan spor merkezlerini ve tesisislerini tanıttı.

TFF başkanı Nihat Özdemir Avrupadaki bu çalışmaları destekliyceklerini ve ekibiyle en yakın zamanda Frankfurttaki tesisleri de ziyarette bulunacaklarını söyledi

Başkan Nihat Özdemir Türkiye ve Avrupa futbol Federasyonu işbirliği ile Avrupa’da yetişen yetenekli ve başarılı Türk futbolcuları adına önemli projelerin ve çalışmaların yapılması gerektiğini ve böylece Türk futbolunu daha da güçlendireceklerini ifade etti

Son güncelleme 08:42 | 15 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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