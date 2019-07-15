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Trabzonspor’da şok istifa!
Trabzonspor

Trabzonspor’da şok istifa!

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

15 Temmuz 2019 13:40

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bordo-mavili kulübün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin’in, üstlendiği Futbol Şube Sorumluluğu ile 1461 Trabzon ve Altyapı Koordinatörlüğü görevlerinden ayrılma kararını kulüp yönetimine bildirdiği öğrenildi.

15 Temmuz 2019 Trabzonspor, Lille`in Yusuf Yazıcı için yaptığı teklifi reddetti Trabzonspor yönetimi, Yusuf Yazıcı`yı transfer etmek isteyen Lille`in 15 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10`luk pay teklifini geri çevirdi. İlgili Haberi Oku

Haluk Şahin, Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanlığı’na gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum.”

Son güncelleme 14:15 | 15 Temmuz 2019
Haluk Şahin trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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