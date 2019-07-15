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Süper Lig fikstürü çekiliyor! İşte 2019 2020 sezonu fikstürünün belli olacağı tarih…
Futbol

Süper Lig fikstürü çekiliyor! İşte 2019 2020 sezonu fikstürünün belli olacağı tarih…

Süper Lig'de fikstür çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Takımlar yeni transferleri ile kadroları güçlendirirken, hazırlık kampları ile de uzun maratona hazırlanıyor. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?

15 Temmuz 2019 10:47

TFF, 2019 2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu fikstür çekiminin yapılacağı tarihi açıkladı. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grup Kura Çekimi ise TFF’den yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz Çarşamba günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu fikstür çekiminin 17 Temmuz Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda saat 21.00’de başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcilerinin katılacağı, Spor Toto 1. Lig fikstür çekiminin ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleşeceği belirtildi.

Son güncelleme 10:47 | 15 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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