Süper Lig fikstürü çekiliyor! İşte 2019 2020 sezonu fikstürünün belli olacağı tarih…

TFF, 2019 2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu fikstür çekiminin yapılacağı tarihi açıkladı. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grup Kura Çekimi ise TFF’den yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz Çarşamba günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu fikstür çekiminin 17 Temmuz Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda saat 21.00’de başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcilerinin katılacağı, Spor Toto 1. Lig fikstür çekiminin ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleşeceği belirtildi.