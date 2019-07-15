Son dakika transfer haberleri: Comolli, Luiz Gustavo için Marsilya’ya gitti! İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş haberleri…

Fenerbahçe Sportif Direktörü, Fransız ekibinin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo için harekete geçti. Galatasaray Kolombiyalı golcü Radamel Falcao için gözünü kararttı. Umut Meraş için Beşiktaş, 7 milyon liralık teklif sundu. İşte taraftarların heyecanla beklediği son dakika transfer haberleri

FENERBAHÇE’DE LUİZ GUSTAVO ATAĞI

Yeni sezon öncesinde kadrosuna peş peşe kattığı yıldızlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Son olarak dün Fransa'nın Marsilya şehrine giderken havalimanında objektiflere takılan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, hedefinde hangi ismin olduğu ortaya çıktı. Comolli'nin, Marsilya'nın Brezilyalı ön liberosu Luiz Gustavo'nun peşinde olduğu öğrenildi.

Miha Zajc ve Jailson'u satmak için temaslarda bulunan Comolli'nin orta saha hattını güçlendirmek için Fransız ekibinin Sambacısı'nı Fenerbahçe'ye kazandırmaya çalıştığı bildirildi. Marsilya'ya 2 yıl önce Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan 10 milyon Euro karşılığında transfer olan Gustavo, Fransız ekibinde 95 karşılaşmada forma giyip 10 gollük performans sergiledi. 1,87'lik boyuyla hava toplarına oldukça hakim bir isim olan Brezilyalı futbolcu, bire bir pozisyonlarda da rakiplerine geçit vermeyen biri olarak tanınıyor.

FALCAO, GALATASARAY YOLUNDA

Geçen sezon yaz döneminde Gomis'i gönderip boşluğunu dolduramayan ve 6 ay forvet problemi yaşayan Galatasaray, aynı sıkıntıları tekrar çekmek istemiyor. Diagne'nin satışı konusunda görüşmeler devam ederken, yerine gelecek oyuncular için de temaslar sürüyor. Aday çok ancak Başkan Mustafa Cengiz'in gönlünde yatan bir ‘Aslan' var: Radamel Falcao.

Kombine satışlarında 33 bin barajını aşıp kulübe yaklaşık 80 milyon TL gelir sağlayan Sarı-Kırmızılı taraftarlara bir yıldız transferiyle teşekkür etmeyi hedefleyen Başkan, ekibine talimatı verdi. Sezon bitiminden bu yana radarda olan Falcao için yeniden görüşmeler start verdi. Monaco ile temastalar Özellikle Kolombiya basını, Galatasaray'ın bu transferde mutlu sona oldukça yakın olduğunu yazıyor. Monaco'dan ayrılmak isteyen Falcao'nun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var ancak bonservisini alabileceği konuşuluyor.

BJK UMUT MERAŞ İÇİN TEKLİFİNİ SUNDU

Bursaspor'da Umut Meraş'ın transferine yönelik yeni gelişmeler yaşanıyor.

Adı sıkça Beşiktaş ile anılan 23 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlı yönetim, 7 milyon liralık teklif sundu. 7 milyon lirayı 7 uzun vadede çek şeklinde ödemek isteyen Beşiktaş yönetiminin teklifi sonrasında Bursaspor Kulübü, genç oyuncunun transferi için yurt dışından gelen talepleri de dikkate almaya başladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille Kulübü, Umut Meraş için girişimde bulunurken; oyuncu izleme şefi Admar Lopez, Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'dan oyuncunun gelişimi ve kişiliği ile ilgili bilgi aldı. Devre arasında da Lille Kulübü, genç oyuncuyu yakından takip ederken görüşmelerin sürdüğü ve önümüzdeki günlerde Fransız kulübünün teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Umut Meraş'ın yurt dışında bir başka talibi ise İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal oldu. 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Jaume Costa ile yollarını ayırmayı planlayan İspanyol kulübü, bu oyuncuyu satarak kadrosuna Umut Meraş'ı dahil etmek istiyor. Genç oyuncu için nabız yoklayan İspanyol yöneticiler, Valladolid'e gitmesi beklenen Costa ile yolların ayrılması halinde teklifini sunacak.