Son dakika! Beşiktaş Tyler Boyd’u resmen açıkladı

Transferin rakiplerine göre nispeten sessiz ekibi Beşiktaş, Tyler Boyd’u resmen kadrosuna kattığını açıkladı.
Açıklamada, “Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
O artık Beşiktaşlı! #ComeToBeşiktaş pic.twitter.com/RuPJ7jgoQX
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 15 Temmuz 2019
Tyler Boyd geçen sezon devre arasında katıldığı MKE Ankaragücü’nde 14 maçta 6 gol ve 4 asiste imza atarak ligde ikinci yarıya damga vuran oyuncular arasında yer almıştı.