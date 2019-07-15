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Transfer Haberleri

Son dakika! Beşiktaş Tyler Boyd’u resmen açıkladı

Beşiktaş, Tyler Boyd'u resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Açıklamada, "Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

15 Temmuz 2019 19:10

Transferin rakiplerine göre nispeten sessiz ekibi Beşiktaş, Tyler Boyd’u resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Açıklamada, “Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Tyler Boyd geçen sezon devre arasında katıldığı MKE Ankaragücü’nde 14 maçta 6 gol ve 4 asiste imza atarak ligde ikinci yarıya damga vuran oyuncular arasında yer almıştı.

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Son güncelleme 19:28 | 15 Temmuz 2019
beşiktaş spor toto süper lig Tyler Boyd
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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