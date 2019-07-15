Soldado’nun yeni adresi belli oldu!

İspanya La Liga’nın yeni takımlarından Granada, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İspanyol santrfor Roberto Soldado’yu kadrosuna kattı.
34 yaşındaki golcüyle 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan Granada, 16 Temmuz Salı günü, oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirecek.
Roberto Soldado geçen sezon Sarı Lacivertlilerle 25 maça çıktı, 7 gol ve 6 asistle oynadı.
El #Granada y @R9Soldado alcanzan un principio de acuerdo para su incorporación al equipo rojiblanco.
Firma por una temporada, con opción a otra.
El delantero llega libre.
Pasará reconocimiento médico el martes.#BienvenidoSoldado #SobranLasPalabras
— Granada C.F. (@GranadaCdeF) 15 Temmuz 2019