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Soldado’nun yeni adresi belli oldu!
Transfer Haberleri

Soldado’nun yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'den ayrılan İspanyol golcü Roberto Soldado, La Liga ekiplerinden Granada'ya transfer oldu.

15 Temmuz 2019 14:17

İspanya La Liga’nın yeni takımlarından Granada, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İspanyol santrfor Roberto Soldado’yu kadrosuna kattı.

34 yaşındaki golcüyle 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan Granada, 16 Temmuz Salı günü, oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirecek.

Roberto Soldado geçen sezon Sarı Lacivertlilerle 25 maça çıktı, 7 gol ve 6 asistle oynadı.

Son güncelleme 14:19 | 15 Temmuz 2019
Fenerbahçe granada ispanya Roberto Soldado
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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