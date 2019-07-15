Sofiane Feghouli’nin forma giydiği Cezayir 90+5’te finale çıktı! Afrika Uluslar Kupası’nda finalin adı belli oldu!

Mısır’ın ev sahipliği yaptığı 2019 Afrika Uluslar Kupası’nda yarı final ikinci maçında Cezayir ve Nijerya bir araya geldi. Nefes kesen maçta Cezayir, 90+5’te Riyad Mahrez’in frikikten attığı golle Nijerya’yı 2-1 yenerek adını finale yazdırmayı başardı ve Senegal’e rakip oldu.

1990’da evindeki kupada finalde Nijerya’yı yenerek kazanan, Nijerya’nın ev sahipliği yaptığı 1980’de ise finalde yine Nijerya’ya 3-0 yenilerek kupayı kaybeden Cezayir, 29 yıl sonra tarihinde üçüncü kez adını finale yazdırmayı başardı.

Mbaye Diagne`li ve Lamine Gassama`lı Senegal 17 yıl sonra yeniden finalde! | 2019 Afrika Uluslar Kupası 2019 Afrika Uluslar Kupası`nda Senegal, normal süresi 0-0 biten maçta Tunus`u uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Maçta Mbaye Diagne ve Lamine Gassama da forma giyerken Senegal, 2002`den sonra ilk kez finale yükseldi ve kupada tarihinin en iyi derecesine 17 yıl sonra yeniden ulaşmış oldu. İlgili Haberi Oku

Maçın 40. dakikasında William Troost-Ekong’un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Cezayir, 72’de Odion Ighalo’nun penaltıdan attığı golle Nijerya’nın eşitliği bulmasına engel olamadı. Maçın uzatmaya gitmesi beklenirken 90+5’te Mahrez sahneye çıktı ve son sözü söyledi: 2-1. Maçta Galatasaray’ın yıldızı Sofiane Feghouli 90 dakika sahada kaldı.

Kupada final 19 Temmuz’da Senegal ve Cezayir arasında, üçüncülük maçı ise 17 Temmuz’da Tunus ve Nijerya arasında oynanacak.