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Sergen Yalçın’dan genç futbolcuya özel ilgi
Yeni Malatyaspor

Sergen Yalçın’dan genç futbolcuya özel ilgi

Kamp çalışmalarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden E.Y. Malatyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, genç futbolcu Berk Yıldız ile yakından ilgileniyor.

15 Temmuz 2019 16:27

Düzce Topuk Yaylası’nda yeni sezon hazırlıklarına devam eden Yeni Malatyaspor’da milli maçlardan dolayı tatiline geç başlayan ve teknik ekip tarafından ekstra izin verilen Arturo Mina'nın da bugün kampa katılması bekleniyor.

Yaptığı çalışmalarla güç depolayan Malatya ekibinde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Avrupa maçları için kafasındaki kadroyu da yavaş yavaş netleştirmeye başladığı öğrenildi. Sergen Yalçın'ın özellikle Berk Yıldız'ın performansından memnun kaldığı ve genç futbolcuyla idmanlarda özel olarak ilgilendiği ifade edildi.

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Yeni transfer Hadebe'nin de yeni takımına çabuk uyum sağladığı ve sıcak tavırlarıyla arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaştığı belirtildi.

Bu arada Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası kampında 18 Temmuz Perşembe günü Sivasspor ile bir hazırlık müsabakası oynayacak.

Son güncelleme 16:27 | 15 Temmuz 2019
Malatyaspor sergen yalçın
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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