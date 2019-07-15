Rekortmen Salih Korkmaz altını kılpayı kaçırdı!

Türkiye, Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nın son gününde iki yürüyüş yarışında iki madalya çıkardı. 20 kilometre kadınlarda Ayşe Tekdal'ın altın madalyasının ardından Salih Korkmaz da erkeklerde Avrupa ikincisi oldu. İsveç'in Gavle kentindeki şampiyonada 20 kilometre erkekler yarışını baştan sona önde götüren Salih Korkmaz, 18. kilometreye gelindiğinde bir dakikanın üzerinde bir farkla liderlikteydi. Mücadelede 1:21:00'lik Olimpiyat barajını zorlayan Salih, son iki kilometreye geldiğinde fenalaştı ve bir ara durakladı. 22 yaşındaki atlet, çok zorlanmasına karşın son kilometreye girmek üzere olduğu için yürüyüşe devam etti.

Necati Er rekorları altüst etti! Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası`nda milli atlet Necati Er, dünyada U23 yaş grubunda yılın en iyi derecesini atlayıp Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya kazandı. Er, yarışmayı 17.37 metrelik olağanüstü derecesiyle kazanırken, Türk kafilesine büyük gurur yaşattı. İlgili Haberi Oku

Ancak takibindeki Rus atlet Vitaliy Mizunov, aradaki 200 metrelik farkı adım adım kapattı ve finişe yalnızca 40 metre kala öne geçerek ipi göğüsledi. Mizunov'un 1:21:29 ile bitirdiği yarışı Salih de 1:21:32 ile tamamlarken, aynı zamanda kendisine ait Türkiye büyükler ve U23 rekorunu da 5 saniye indirdi. Salih'in ikinci olduğu yarışta diğer Türk yürüyüşçü Abdülselam İmuk da çok iyi yarış çıkardı. 20 yaşındaki İmuk, 1:24:34'lük derece yaparken Avrupa altıncılığına ulaştı. Genç atlet, 1:26:26 olan PB derecesini 1:24:34'e indirdi.