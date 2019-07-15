Necati Er rekorları altüst etti!

Türkiye rekorunu adım adım 17 metrenin üzerine taşıyan üç adım atlamacı milli atlet Necati Er, İsveç’in Gavle kentindeki Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’na adeta damgasını vurdu. 22 yaşındaki Necati, bir gün önce seçmelerde 17.05 ile kırdığı Türkiye rekorunun ardından finalde bu dereceyi 17.37 seviyesine yükseltti.

Milli atlet Necati Er, rekor kırarak finalde! 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası`nda Necati Er, üç adım atlamada büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak finale yükseldi. Bir Türk atlet ilk defa üç adım atlamada 17 metreyi geçen bir atlayışa imza attı. İlgili Haberi Oku

Necati Er, bu rekoruyla şampiyonluğu kazandığı gibi hem dünyada 23 yaş altında 2019’un en iyi derecesini yaptı, hem olimpiyat barajı geçti, hem de Türkiye rekoruna 32 santimetre ekledi. Necati Er, Gavle’deki Avrupa U23 Şampiyonası’nda Türkiye’nin beşinci madalyasına imza atarken, şampiyona tarihinde de milli formayla kazanılan 15. şampiyonluğu yakaladı.

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