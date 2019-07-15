Mert Çetin kimdir? Mert Çetin kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

2017 yılında transfer olduğu Gençlerbirliği ile geçtiğimiz sezon 26 maça çıkan Mert Çetin gelecek vaad eden isimler arasında yer alıyor. Gençlerbirliği’nde forma giyen 22’lik Mert Çetin’i birçok kulüp transfer etmek istiyor. Peki Mert Çetin kimdir?

MERT ÇETİN KİMDİR?

Gençlerbirliği altyapısında yetişen 22 yaşındaki savunmacı, bu sezon düzenli forma giydi. Ligde çıktığı 25 maçta 1 gol atan Mert, takımının en iyi savunmacılarından biri olmasında pay sahibi oldu.

Güncel piyasa değer 250 bin dolar olan yıldız adayı stopper mevkinde oynuyor.