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Mert Çetin kimdir? Mert Çetin kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Futbol

Mert Çetin kimdir? Mert Çetin kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Mert Çetin, 1 Ocak 1997 yılında Ankara'da doğdu. Geçtiğimiz sezon Gençlerbirlii formasıyla gösterdiği performans ardından başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere birçok ekibin radarına girdi. Peki, Mert Çetin kimdir, hangi mevkide oynuyor?

15 Temmuz 2019 13:20

2017 yılında transfer olduğu Gençlerbirliği ile geçtiğimiz sezon 26 maça çıkan Mert Çetin gelecek vaad eden isimler arasında yer alıyor. Gençlerbirliği’nde forma giyen 22’lik Mert Çetin’i birçok kulüp transfer etmek istiyor. Peki Mert Çetin kimdir?

MERT ÇETİN KİMDİR?

Gençlerbirliği altyapısında yetişen 22 yaşındaki savunmacı, bu sezon düzenli forma giydi. Ligde çıktığı 25 maçta 1 gol atan Mert, takımının en iyi savunmacılarından biri olmasında pay sahibi oldu.

Güncel piyasa değer 250 bin dolar olan yıldız adayı stopper mevkinde oynuyor.

Son güncelleme 13:20 | 15 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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