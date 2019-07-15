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Malatya’ya kadar gelip transferden vazgeçmişti şimdi Denizlispor peşinde!
Transfer Haberleri

Malatya’ya kadar gelip transferden vazgeçmişti şimdi Denizlispor peşinde!

Evkur Yeni Malatyaspor'a imza atmak için Malatya'ya kadar geldikten sonra ailevi sebeplerle son anda transferden vazgeçen Avustralyalı orta saha Luke Brattan'a şimdi de Yukatel Denizlispor kancayı taktı.

15 Temmuz 2019 18:15

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 29 yaşındaki Avustralyalı orta saha oyuncusu Luke Brattan’ı gündemine aldı. Yeni sezon öncesi Rodallega, Sapunaru, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Sedat ve Tolgahan’ı kadrosuna katan yeşil-siyahlılar son olarak Melbourne City’de forma giyen Brattan’a imza attırmak için çalışmalara başladı.

Orta sahaya kaliteli bir futbolcu almak isteyen Ege temsilcisinin bonservisi elinde olan futbolcu ile pazarlık masasına oturduğu kaydedildi.

Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına varan ancak ailevi nedenlerden bu ekibe transferi gerçekleşmeyen Brattan’ı Denizlispor teknik heyetinin takımda görmek istediği ve yönetimin transferde ısrarcı olacağı belirtildi. Luke Brattan, geçen sezon 29 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı. 10 Temmuz 2019 Denizlispor`da kriz! Yönetim ile Nijeryalı futbolcu arasında anlaşmazlık Spor Toto Süper Lig`in yeni ekibi Denizlispor`da Nijeryalı forvet Lanre Kehinde ile yönetim arasında kriz yaşanıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:31 | 15 Temmuz 2019
Evkur Yeni Malatyaspor Luke Brattan Melbourne City spor toto süper lig Yukatel Denizlispor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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