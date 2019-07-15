Keçiörengücü arma değiştirdi

Geçtiğimiz sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk ipini göğüsleyerek Spor Toto 1. Lig’e yükselen Keçiörengücü yeni sezonda yeni arma ile sahada mücadele edecek.

Mor-beyazlı ekibin yeni logosu isminden esinlenerek yeniden tasarlandı ve renkler aynı kalacak şekilde keçi figürü kullanıldı.

SPOR TOTO 1. LİG’DE MÜCADELE EDECEK

1945 yılında Hacettepe Gençlik Kulübü adıyla Ankara’nın şimdilerde dağıtılmış eski mahallelerinden biri olan Hacettepe’de kurulmuş, 1954’te Ankara Lig şampiyonu olmuştur. 1955 yılında diğer Ankara kulüpleri ile beraber profesyonel kadro kurarak hemen o sezon profesyonel lig şampiyonluğunu kazanan mor-beyazlı takım 1957-1958 sezonunda da Ankara şampiyonu oldu.

1958-1960 ve 1962-1968 arasında Süper Lig’de toplam 8 sezon mücadele etti, ancak ekonomik krizden kurtulamayarak küme düştü. 1988 yılında kulübün ismi Keçiörengücü olarak değiştirildi. Ancak mahkeme kararıyla ismi tekrar Hacettepe Camuzoğlu olarak değiştirildi. Aynı sene genel kurulda tüm üyelerin oy birliğiyle kulüp ismi tekrar Keçiörengücü olarak ilan edildi. 1988-1989 sezonunda 2 Lig’e çıkan Keçiörengücü, 1992-1993 sezonunda 3 Lig’e düştü. 1997 yılında 2. Lig’e tekrar çıktı, ancak 1998 yılında 3 Lig’e tekrar düştü. 2005-2006 yılında tekrar 2. Lig’e çıkma başarısı göstermiş olmasına rağmen ertesi sezon tekrar 3. Lig’e düştü.

Oynadıkları stadın çimi suni çimdir. Stadları geçen sezon büyütülerek bir spor tesisi haline getirilmiştir. Stadı Keçiören Aktepe Stadyumu’dur. Seyirci kapasitesi 4883’tür.

Keçiörengücü 2013-14 3. Lig sezonunun 33. haftasında oynadığı Erzincan Refahiyespor maçını kendi evinde 1-0 kazanarak ligin bitimine 1 hafta kala Ahmet Yavuz yönetiminde şampiyonluğunu ilan etmiş ve bir sonraki yıl 2. Ligde oynamaya hak kazanmıştır. Keçiörengücü bu sonuçla 2006-07 sezonunda düştüğü 2. Lig’e 7 yıl sonra geri dönmüştür.

Keçiörengücü 2018-19 2. Lig sezonunun 34. haftasında oynadığı Manisaspor maçını kendi evinde 5-0 kazanarak Serkan Özbalta yönetiminde şampiyonluğunu ilan etmiş ve bir sonraki yıl 1. Ligde oynamaya hak kazanmıştır.