Julian Alaphilippe arayı açıyor

106. Fransa Bisiklet Turu’nun 10. etabını, Jumbo-Visma takımının Belçikalı sporcusu Wout van Aert kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 10. etabı, Saint-Flour ile Albi arasındaki 217,5 kilometrelik parkurda yapıldı. Wout van Aert, sprint finişine sahne olan etabı 4 saat 49 dakika 39 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Deceuninck-QuickStep takımından Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 1 dakika 12 saniyeye çıkardı.

Tura, 17 Temmuz Çarşamba günü Albi ile Toulouse arasında koşulacak 167 kilometrelik 11. etapla devam edilecek. Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris’teki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 43 saat 27 dakika 15 saniye

2. Geraint Thomas (Ineos): 1 dakika 12 saniye

3. Egan Bernal (Ineos): 1 dakika 16 saniye