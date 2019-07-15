Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor yolunda! İmza yarın atılıyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, hücum oyuncusu Gökhan Töre ile prensipte anlaştı. Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti.

Malatya`ya kadar gelip transferden vazgeçmişti şimdi Denizlispor peşinde! Evkur Yeni Malatyaspor`a imza atmak için Malatya`ya kadar geldikten sonra ailevi sebeplerle son anda transferden vazgeçen Avustralyalı orta saha Luke Brattan`a şimdi de Yukatel Denizlispor kancayı taktı. İlgili Haberi Oku

Yapılan yoğun çalışmalar sonucu futbolcu Gökhan Töre ile prensipte anlaştıklarını duyuran Çelikel, “İnşallah oyuncuyu 1+1 yıllığına kadromuza katacağız. Yarın (16 Temmuz) resmi sözleşme imzalandıktan sonra futbolcuyu kamp çalışmamıza dahil edeceğiz.” diye konuştu.