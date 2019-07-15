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Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor yolunda! İmza yarın atılıyor!
Transfer Haberleri

Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor yolunda! İmza yarın atılıyor!

Gökhan Töre, Evkur Yeni Malatyaspor'a imza atmak üzere. Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "İnşallah Gökhan Töre'yi 1+1 yıllığına kadromuza katacağız" dedi.

15 Temmuz 2019 19:40

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, hücum oyuncusu Gökhan Töre ile prensipte anlaştı. Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti.

15 Temmuz 2019 Malatya`ya kadar gelip transferden vazgeçmişti şimdi Denizlispor peşinde! Evkur Yeni Malatyaspor`a imza atmak için Malatya`ya kadar geldikten sonra ailevi sebeplerle son anda transferden vazgeçen Avustralyalı orta saha Luke Brattan`a şimdi de Yukatel Denizlispor kancayı taktı. İlgili Haberi Oku

Yapılan yoğun çalışmalar sonucu futbolcu Gökhan Töre ile prensipte anlaştıklarını duyuran Çelikel, “İnşallah oyuncuyu 1+1 yıllığına kadromuza katacağız. Yarın (16 Temmuz) resmi sözleşme imzalandıktan sonra futbolcuyu kamp çalışmamıza dahil edeceğiz.” diye konuştu.

Son güncelleme 19:40 | 15 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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