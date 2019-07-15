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Galatasaray’ın istediği Jean Michael Seri’nin menajerinden açıklama
Transfer Haberleri

Galatasaray’ın istediği Jean Michael Seri’nin menajerinden açıklama

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimler arasında adı geçen Jean Michael Seri'nin menajeri transfer ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2019 15:11

Galatasaray’ın yanı sıra Milan ve Roma’nın gündeminde olan Fulham’ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri’nin menajerinden flaş açıklamalar geldi.

Fulham’ın küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusuyla ilgili konuşan menajer Franklin Mala “Jean Michael Seri’yi isteyen çok fazla kulüp var. Neler olacağını göreceğiz, şu an sadece bekliyoruz.” dedi.

“Milan, Seri için hoş bir adres olur mu? Franck Kessie ile milli takımda, bu konular hakkında görüştü mü?” soruları üzerine Franklin Mala, “Fırsatları değerlendireceğiz. Dürüst olmak gerekirse, konuşup konuşmadıklarını bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Jean Michael Seri ile ilgili sözlerine devam eden Franklin Mala, “Çok fazla fırsat var ve en iyisini seçeceğiz. Birçok kulüpten teklif var ama isim veremem.” açıklamasını yaptı.

“Fulham, Seri için ne kadar istiyor?” sorusuna da yanıt veren menajer Franklin Mala, “24,5 milyon euro talep ediyorlar” diyerek sözlerini noktaladı.

Bu arada geçen sezon Fulham’da 34 maça çıkan, 1 gol atıp, 3 asist yapan Seri için Galatasaray’ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

Son güncelleme 15:11 | 15 Temmuz 2019
galatasaray Jean-Michael Seri transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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