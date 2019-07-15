Fenerbahçe’nin yeni hedefi: Yıldırım Mert Çetin

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, genç yerli isimleri de kadrosuna katmayı hedefliyor. 23 Haziran’da sarı lacivertlilerin Altay Bayındır ve Mert Çetin ile ilgilendiğini ilk kez SKOR spor severlere duyurmuştu.

Fenerbahçe gençlik operasyonu! Altay Bayındır ve Mert Çetin Max Kruse ve Kolarov transferlerinde sona gelen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda alternatiflerini de genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü`nün genç kalecisi Altay Bayındır ve Gençlerbirliği'nin gelecek vaadeden U21 milli stoperi Mert Çetin`i listeye aldı. İlgili Haberi Oku

Haberimizin ardından Altay Bayındır Fenerbahçe ile sözleşme imzalarken, sarı lacivertli kulüp Gençlerbirliği'nin gelecek vadeden U21 milli stoperi Mert Çetin için de teklifte bulundu.

Gençlerbirliği genç oyuncu için 2,5 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Fenerbahçe ile görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Genç yetenek için Galatasaray’ın da devrede olduğu bildiriliyor.

Gençlerbirliği'nde forma giyen stoper Mert Çetin, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 25 maça çıktı, 2 bin 100 dakika forma giyip 1 gol attı. U21 Milli Takım'da da ay-yıldızlı formayı 3 kez giyen Mert'in kulübüyle olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.