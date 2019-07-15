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Fenerbahçe’nin yeni hedefi: Yıldırım Mert Çetin
Transfer Haberleri

Fenerbahçe’nin yeni hedefi: Yıldırım Mert Çetin

Stoper pozisyonunu doldurmak isteyen Fenerbahçe genç oyuncuya yöneldi. Ancak Galatasaray'ın da istediği milli futbolcunun fiyatı 2,5 milyon Euro.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 15 Temmuz 2019 13:13

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, genç yerli isimleri de kadrosuna katmayı hedefliyor. 23 Haziran’da sarı lacivertlilerin Altay Bayındır ve Mert Çetin ile ilgilendiğini ilk kez SKOR spor severlere duyurmuştu.

23 Haziran 2019 Fenerbahçe gençlik operasyonu! Altay Bayındır ve Mert Çetin Max Kruse ve Kolarov transferlerinde sona gelen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda alternatiflerini de genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü`nün genç kalecisi Altay Bayındır ve Gençlerbirliği'nin gelecek vaadeden U21 milli stoperi Mert Çetin`i listeye aldı. İlgili Haberi Oku

Haberimizin ardından Altay Bayındır Fenerbahçe ile sözleşme imzalarken, sarı lacivertli kulüp Gençlerbirliği'nin gelecek vadeden U21 milli stoperi Mert Çetin için de teklifte bulundu.

Gençlerbirliği genç oyuncu için 2,5 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Fenerbahçe ile görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Genç yetenek için Galatasaray’ın da devrede olduğu bildiriliyor.

Gençlerbirliği'nde forma giyen stoper Mert Çetin, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 25 maça çıktı, 2 bin 100 dakika forma giyip 1 gol attı. U21 Milli Takım'da da ay-yıldızlı formayı 3 kez giyen Mert'in kulübüyle olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

Son güncelleme 13:21 | 15 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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