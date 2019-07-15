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Fenerbahçe’nin transferdeki dev stratejisi belli oldu!
Transfer Haberleri

Fenerbahçe’nin transferdeki dev stratejisi belli oldu!

Eljif Elmas'tan 15, Jailson'dan 9 ve Zajc'dan 6 milyon Euro'yla toplam 30 milyon Euro ön gören sarı-lacivertli yönetim, hedefi tutturursa dünyaca ünlü bir yıldız forveti kadrosuna katacak

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 15 Temmuz 2019 07:37

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, yeni rotası belli oldu. Napoli’nin kadrosuna katmak üzere olduğu Eljif Elmas ile Avrupa’nın birçok kulübünün listesinde olan Zajc ve Jailson için ön görülen rakam 30 milyon Euro. Eljif’ten 15, Jailson’dan 9 ve Zajc’dan 6 milyon Euro’luk satış geliri bekleyen sarı-lacivertliler, gelirin büyük kısmını forvet bölgesine harcayacak. Dünyaca ünlü bir forvet transferiyle şampiyonluk kadrosu tamamen şekillenecek.

ROMA PARA PEŞİNDE

Ersun Yanal’ın isteği üzerine böyle bir çalışma içerisine giren yönetim, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Aleksandar Kolarov’a da imzayı attıracak. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla bonservisini alma şartıyla 3 yıllık anlaşma yapmıştı. Roma, yıldız futbolcunun Fenerbahçe’ye gitmek istemesini koz kullanıp cuzzi bir bonservis bedeli istiyor. 3 yıldız satışının ardından eli güçlenecek olan yönetim, bonservis bedeliyle Kolarov’u kadrosuna katacak.

Son güncelleme 10:07 | 15 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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