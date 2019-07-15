Fenerbahçe’nin transferdeki dev stratejisi belli oldu!

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, yeni rotası belli oldu. Napoli’nin kadrosuna katmak üzere olduğu Eljif Elmas ile Avrupa’nın birçok kulübünün listesinde olan Zajc ve Jailson için ön görülen rakam 30 milyon Euro. Eljif’ten 15, Jailson’dan 9 ve Zajc’dan 6 milyon Euro’luk satış geliri bekleyen sarı-lacivertliler, gelirin büyük kısmını forvet bölgesine harcayacak. Dünyaca ünlü bir forvet transferiyle şampiyonluk kadrosu tamamen şekillenecek.

ROMA PARA PEŞİNDE

Ersun Yanal’ın isteği üzerine böyle bir çalışma içerisine giren yönetim, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Aleksandar Kolarov’a da imzayı attıracak. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla bonservisini alma şartıyla 3 yıllık anlaşma yapmıştı. Roma, yıldız futbolcunun Fenerbahçe’ye gitmek istemesini koz kullanıp cuzzi bir bonservis bedeli istiyor. 3 yıldız satışının ardından eli güçlenecek olan yönetim, bonservis bedeliyle Kolarov’u kadrosuna katacak.