SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye’nin demokrasi zaferi 3 yaşında ancak acılar hâlâ yüreklerde taze…
Feghouli’nin forma giydiği Cezayir 90+5’te finale çıktı! Afrika Uluslar Kupası’nda finalin adı belli oldu!
Milli Takımlar

Feghouli’nin forma giydiği Cezayir 90+5’te finale çıktı! Afrika Uluslar Kupası’nda finalin adı belli oldu!

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Cezayir, Nijerya'yı Riyad Mahrez'in 90+5'te attığı golle 2-1 mağlup ederek finalde Senegal'in rakibi oldu! Maçta Sofiane Feghouli, 90 dakika forma giydi. Galatasaray'ın yıldızları Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne 19 Temmuz'daki finalde kozlarını paylaşacak!

15 Temmuz 2019 07:18

Mısır’ın ev sahipliği yaptığı 2019 Afrika Uluslar Kupası’nda yarı final ikinci maçında Cezayir ve Nijerya bir araya geldi. Nefes kesen maçta Cezayir, 90+5’te Riyad Mahrez’in frikikten attığı golle Nijerya’yı 2-1 yenerek adını finale yazdırmayı başardı ve Senegal’e rakip oldu.

1990’da evindeki kupada finalde Nijerya’yı yenerek kazanan, Nijerya’nın ev sahipliği yaptığı 1980’de ise finalde yine Nijerya’ya 3-0 yenilerek kupayı kaybeden Cezayir, 29 yıl sonra tarihinde üçüncü kez adını finale yazdırmayı başardı.

14 Temmuz 2019 Mbaye Diagne`li ve Lamine Gassama`lı Senegal 17 yıl sonra yeniden finalde! | 2019 Afrika Uluslar Kupası 2019 Afrika Uluslar Kupası`nda Senegal, normal süresi 0-0 biten maçta Tunus`u uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Maçta Mbaye Diagne ve Lamine Gassama da forma giyerken Senegal, 2002`den sonra ilk kez finale yükseldi ve kupada tarihinin en iyi derecesine 17 yıl sonra yeniden ulaşmış oldu. İlgili Haberi Oku

Maçın 40. dakikasında William Troost-Ekong’un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Cezayir, 72’de Odion Ighalo’nun penaltıdan attığı golle Nijerya’nın eşitliği bulmasına engel olamadı. Maçın uzatmaya gitmesi beklenirken 90+5’te Mahrez sahneye çıktı ve son sözü söyledi: 2-1. Maçta Galatasaray’ın yıldızı Sofiane Feghouli 90 dakika sahada kaldı.

Kupada final 19 Temmuz’da Senegal ve Cezayir arasında, üçüncülük maçı ise 17 Temmuz’da Tunus ve Nijerya arasında oynanacak.

Son güncelleme 07:18 | 15 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR