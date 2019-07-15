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Erkeklerde ve kadınlarda 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın düzenleneceği şehirler belli oldu
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Erkeklerde ve kadınlarda 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın düzenleneceği şehirler belli oldu

Kadınlarda ve erkeklerde 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı düzenlemeye hak kazanan şehirler belli oldu. Buna göre 2021 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası'na kadınlarda, Fransa ve İspanya; erkeklerde ise Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan ev sahipliği yapacak.

15 Temmuz 2019 21:51

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen törene FIBA Başkanı Horacio Muratore, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak, FIBA Avrupa Kurulu ve teklif verilen şehir temsilcileri katıldı. Yapılan açıklama sonucunda turnuvaya erkeklerde grup aşamasında Almanya’nın Köln, Çekya’nın Prag, Gürcistan’ın Tiflis ve İtalya’nın Milano şehirleri ev sahipliği yapacak.

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Grup aşamasından sonraki turlardaki karşılaşmalar ise Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenecek. Kadınlarda ise Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın Fransa ve İspanya ev sahipliğinde düzenlenmesine karar verildi. Buna göre grup aşaması ve çeyrek final maçları Fransa’nın Lyon ile İspanya’nın Valencia şehirlerinde oynanacak. Yarı final ve final mücadelelerine ise Fransa’nın Paris şehri ev sahipliği yapacak.

Son güncelleme 21:51 | 15 Temmuz 2019
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası FIBA
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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