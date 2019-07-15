Erkeklerde ve kadınlarda 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın düzenleneceği şehirler belli oldu

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen törene FIBA Başkanı Horacio Muratore, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak, FIBA Avrupa Kurulu ve teklif verilen şehir temsilcileri katıldı. Yapılan açıklama sonucunda turnuvaya erkeklerde grup aşamasında Almanya’nın Köln, Çekya’nın Prag, Gürcistan’ın Tiflis ve İtalya’nın Milano şehirleri ev sahipliği yapacak.

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Grup aşamasından sonraki turlardaki karşılaşmalar ise Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenecek. Kadınlarda ise Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın Fransa ve İspanya ev sahipliğinde düzenlenmesine karar verildi. Buna göre grup aşaması ve çeyrek final maçları Fransa’nın Lyon ile İspanya’nın Valencia şehirlerinde oynanacak. Yarı final ve final mücadelelerine ise Fransa’nın Paris şehri ev sahipliği yapacak.