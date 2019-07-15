Casillas yönetici oldu

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Porto’nun kalecisi Iker Casillas, sağlığına kavuşana kadar yönetici olarak takımda görev alacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen mayıs ayında kalp krizi geçiren 38 yaşındaki İspanyol kaleci, iyileşme süresi boyunca yönetici olarak takıma katkı sağlayacak.

Henüz yeşil sahalardan emekliye ayrılmayı düşünmediğini vurgulayan Iker Casillas, bu dönemde oyuncular, teknik ekip ve yönetim arasında bağlantı sağlayacak.

Altyapısından yetiştiği Real Madrid’de uzun süre forma giydikten sonra 2015’te Porto’ya transfer olan tecrübeli kaleci, geçen sezon mayıs ayında antrenman sırasında kalp krizi geçirmiş ve hastanede yaklaşık bir hafta boyunca gözetim altında tutulmasının ardından taburcu edilmişti.

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İspanya Milli Takımı formasıyla bir dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu kazanan Casillas’ın, altyapısından yetiştiği Real Madrid’de 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2015’ten beri oynadığı Porto’da ise bir lig şampiyonluğu bulunuyor.