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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Erzurumspor’da transferin gözdesi Lokman Gör’ün yeni durağı belli oldu
Transfer Haberleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Erzurumspor’da transferin gözdesi Lokman Gör’ün yeni durağı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Lokman Gör veda etti. Lokman Gör Alanyaspor’a transfer oldu.

15 Temmuz 2019 22:32

Spor Toto Süper Lig’e veda ederek önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek BB Erzurumspor'da Lokman Gör, süper lig takımlarından Alanyaspor'a transfer oldu. BB Erzurumspor'da başarılı bir sezonu geride bırakan kaptan Lokman Gör sosyal medya hesaplarından da bir veda mesajı yayınladı.

Genç futbolcu mesajında, “Teşekkürler Erzurumspor ailesi. Burası artık benim ailem beni ben yapan yer. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma çalışanlarına personele teşekkür ediyorum. Onurla gururla taşıdığım Erzurumspor formasıyla artık veda vakti. Asıl teşekkürü başkanıma ve Erzurumspor taraftarlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bir gün tekrar buluşmak dileğiyle laik olduğu süper lige dönmek için 12. adam olarak tüm dualarımla kalbimle sizinle olacağım. Hoşçakal Erzurumspor ailesi” dedi. 15 Temmuz 2019 Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor yolunda! İmza yarın atılıyor! Gökhan Töre, Evkur Yeni Malatyaspor`a imza atmak üzere. Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, İnşallah Gökhan Töre`yi 1+1 yıllığına kadromuza katacağız dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:32 | 15 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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