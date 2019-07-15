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Transfer Haberleri

Borussia Dortmund, Shinji Kagawa’yı ABD kampına götürmedi!

Yeni sezon hazırlıkları için ABD turuna çıkan Borussia Dortmund'un kamp kadrosunda Shinji Kagawa ve Andre Schürrle yer almadı. Kagawa ve Schürrle'nin kendilerine kulüp bulması bekleniyor. Fikret Orman, Shinji Kagawa hakkında "Kagawa'yı yeni sezonda da kadromuzda görmek istiyoruz. İspanya'da oynama hayali var. Olmazsa bizimle devam eder" demişti.

15 Temmuz 2019 23:21

Devre arasında sürpriz bir şekilde kiralık olarak Beşiktaş’a imza atan Japon futbolcu Shinji Kagawa, maç eksiği nedeniyle beklenen katkıyı veremezken yine de attığı goller ve zaman zaman gösterdiği parıltılı performanslarla büyük bir etki bıraktı. Sezon sonunda takımdan ayrılan Kagawa, bonservisinin bulunduğu Dortmund’a dönen ancak takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki dünya yıldızı, yol ayrımına gelen bir başka yıldız isim Andre Schürrle ile birlikte sarı-siyahlıların ABD kampı kadrosuna dahil edilmedi.

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İki oyuncunun da kulüp arayışları sürerken akıllara Fikret Orman’ın sezon sonunda Kagawa hakkında yaptığı açıklama geldi. Orman yıldız oyuncu için, “Kagawa’yı yeni sezonda da kadromuzda görmek istiyoruz. İspanya’da oynama hayali var. Olmazsa bizimle devam eder.” ifadelerini kullanmıştı.

Son güncelleme 23:22 | 15 Temmuz 2019
Andre Schürrle beşiktaş Borussia Dortmund shinji Kagawa spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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