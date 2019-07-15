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Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı!
Transfer Haberleri

Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı!

Barcelona, 20 yaşındaki Japon futbolcu Hiroki Abe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 1.1 milyon Euro'ya Kashima Antlers'ten transfer edilen Abe, Barça'nın B takımında forma giyecek. 40m€ olarak belirlenen serbest kalma bedeli, Abe Barcelona'da A takıma yükselirse 100m€ olacak.

15 Temmuz 2019 21:06

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, 20 yaşındaki Japon forvet oyuncusu Hiroki Abe’yi Kashima Antlers’ten transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 1.1 milyon Euro karşılığında transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2018’de Japonya Birinci Ligi’nin (J League) en iyi genç oyuncusu seçilen Abe’nin, Barcelona B takımında oynayacağı ve serbest kalma bedelinin 40 milyon Euro olacağı belirtildi. Japonya Milli Takımı formasını 3 kez giyen futbolcunun A takıma yükselmesi halinde, serbest kalma bedelinin de 100 milyon Euro’ya çıkacağı ifade edildi. 15 Temmuz 2019 Barcelona yılın transferini tanıttı İspanya`nın Atletico Madrid Kulübü`nden 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek ayrılan Fransız forvet Antoine Griezmann, Barcelona`ya transfer oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:06 | 15 Temmuz 2019
barcelona Hiroki Abe ispanya la liga Kashima Antlers
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