Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, 20 yaşındaki Japon forvet oyuncusu Hiroki Abe’yi Kashima Antlers’ten transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 1.1 milyon Euro karşılığında transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2018’de Japonya Birinci Ligi’nin (J League) en iyi genç oyuncusu seçilen Abe’nin, Barcelona B takımında oynayacağı ve serbest kalma bedelinin 40 milyon Euro olacağı belirtildi. Japonya Milli Takımı formasını 3 kez giyen futbolcunun A takıma yükselmesi halinde, serbest kalma bedelinin de 100 milyon Euro’ya çıkacağı ifade edildi. Barcelona yılın transferini tanıttı İspanya`nın Atletico Madrid Kulübü`nden 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek ayrılan Fransız forvet Antoine Griezmann, Barcelona`ya transfer oldu. İlgili Haberi Oku