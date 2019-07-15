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Avcı’nın 11 kişilik oyun planı!
Beşiktaş

Avcı’nın 11 kişilik oyun planı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde kafasındaki taktiği takıma yansıtmaya başladı. Avcı'nın özellikle Loris Karius'un oyuna daha çok dahil olması için, bu oyuncuyu idmanlarda stoper oynatıp, özellikle pas oyunu konusunda da futbolculara sık sık uyarıda bulunuyor.

15 Temmuz 2019 11:52

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı, kafasındaki oyun sistemini yavaş yavaş takıma adapte ediyor. Başakşehir’in başında olduğu dönemde de özellikle kaleciden başlayan oyun kurgusunu Beşiktaş’ta da oynatmak isteyen Avcı’nın, Loris Karius’u idmanlarda denediği bölgeler dikkat çekiyor. Alman kalecinin, savunma oyuncularıyla iyi bir pas bağlantısı yapmasını isteyen Avcı, hafta sonu gerçekleşen çalışmada bu oyuncuyu stoperde denedi ve Karius’un oyunu başlatan isim olmasını istedi. İlk yapılan antrenmanlarda pas konusunda isabet yüzdesi düşük kalan Karius’un kısa sürede yüzdesini yükseltmesi de dikkatlerden kaçmadı.

“Pas yaparak gidin, topu kaptırınca alan daraltın”

Pas oyununun önemine dikkat çeken Abdullah Avcı, futbolcuların birbirlerine yakın oynaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle topun kaptırıldığı anda alan daraltılması için futbolcularını uyaran deneyimli teknik adam, topu hızlı şekilde rakip yarı sahaya aktarılması için de farklı varyasyonlar deneyerek, yeni sezon öncesinde taktiğini takıma aşılamaya çalışıyor. Özellikle orta sahada yer alan isimlerden Atiba, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic’in hızlı karar vererek rakibi oyundan düşürmesini isteyen Abdullah Avcı, kanat oyuncularının da, orta sahadaki isimlere yakın olmasını istedi.

Son güncelleme 11:52 | 15 Temmuz 2019
abdullah avcı beşiktaş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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