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ABD evinde yıkıldı! Rusya unvanı bırakmadı
Diğer Sporlar

ABD evinde yıkıldı! Rusya unvanı bırakmadı

2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi final maçında ABD'yi yenen Rusya, üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

15 Temmuz 2019 10:31

Rusya Erkek Milli Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi’nde şampiyon oldu.

Voleybol Dünya Grand Prix’sinin yerini alan turnuvanın ikincisi, Rusya ile ABD arasındaki final karşılaşmasıyla sona erdi. ABD’nin Şikago kentindeki final maçında Rusya, rakibini 25-23, 20-25, 25-21 ve 25-20’lik setlerle 3-1 mağlup etti. Rusya böylece geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğa ulaşarak üst üste ikinci kez kupayı kazanmayı başardı.

Üçüncülük maçında ise Polonya, Brezilya’yı 25-17, 25-23, 25-21’lik setlerle 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Son güncelleme 10:31 | 15 Temmuz 2019
ABD rusya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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