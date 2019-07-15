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15 Temmuz’u Avusturya’da Türk bayrağı açarak andılar
Medipol Başakşehir

15 Temmuz’u Avusturya’da Türk bayrağı açarak andılar

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Medipol Başakşehir'de teknik heyet ve futbolcular antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak 15 Temmuz şehitlerini andı.

15 Temmuz 2019 15:05

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Avusturya’da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü. Medipol Başakşehir’in gerçekleştirdiği antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular, 15 Temmuz şehitlerini andı. Turuncu-lacivertliler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı açarak basın mensuplarına poz verdi.

Salzburg şehrindeki kampın 8. gününde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Boynunda ağrı hisseden kaleci Volkan Babacan ile bireysel çalışmalarını sürdüren Arda Turan ve Demba Ba antrenmanda yer almadı.

Dün oynanan Ajax maçında sol kasığında ağrı hissederek oyundan çıkan Fredrik Gulbrandsen ise idmana katılmadı ve dinlendirildi. Aurelien Chedjou, Aziz Eraltay, Gael Clichy ve Junior Caiçara ise takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.

Son güncelleme 15:05 | 15 Temmuz 2019
15 temmuz Medipol Başakşehir
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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