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Yusuf Yazıcı Ahmet Ağaoğlu’ndan izin istedi!
Transfer Haberleri

Yusuf Yazıcı Ahmet Ağaoğlu’ndan izin istedi!

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, yeni sezon öncesinde bordo-mavili takımdan ayılrımak istediğini iletti.

14 Temmuz 2019 11:41

Trabzonspor’da kalıp kalmayağı aylardır merak konusu olan Yusuf Yazıcı kararını verdi. 61saat’in haberine göre Trabzonspor’un sabah antremanında Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşen Yusuf Yazıcı takımdan ayrılmak istediği iletti.

Daha önce Ahmet Ağaoğlu’ndan düşünmek için 3 gün müsade isteyen 22 yaşındaki orta saha Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na verdiği cevapta ”Trabzonspor’u Avrupa’da temsil etmek istiyorum. Ayrılık benim için çok zor olacak ama Trabzonlu’nun Avrupa’da neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermek istiyorum. ” ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı’nın takımdan ayrılmak istemesini belirtmesi üzerine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ayrılığın kendilerini içinde çok zor olacağını belirterek Yusuf Yazıcı’ya kararına saygı duyduğunu iletti.

Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı ile yolların ayrılmasına karar verildi. Yusuf Yazıcı için Lille’den gelen son teklfin 16 milyon euro + sonraki satıştan %10 pay olduğu öğrenildi. Yusuf Yazıcı’nın gitmek istemesi sonrası Trabzonspor’un bu teklifi kabul ederek Yusuf’un gidişine izin vereceği öğrenildi.

Son güncelleme 11:46 | 14 Temmuz 2019
Ahmet Ağaoğlu Lille trabzonspor transfer Yusuf Yazıcı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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