Yusuf Yazıcı Ahmet Ağaoğlu’ndan izin istedi!

Trabzonspor’da kalıp kalmayağı aylardır merak konusu olan Yusuf Yazıcı kararını verdi. 61saat’in haberine göre Trabzonspor’un sabah antremanında Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşen Yusuf Yazıcı takımdan ayrılmak istediği iletti.

Daha önce Ahmet Ağaoğlu’ndan düşünmek için 3 gün müsade isteyen 22 yaşındaki orta saha Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na verdiği cevapta ”Trabzonspor’u Avrupa’da temsil etmek istiyorum. Ayrılık benim için çok zor olacak ama Trabzonlu’nun Avrupa’da neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermek istiyorum. ” ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı’nın takımdan ayrılmak istemesini belirtmesi üzerine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ayrılığın kendilerini içinde çok zor olacağını belirterek Yusuf Yazıcı’ya kararına saygı duyduğunu iletti.

Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı ile yolların ayrılmasına karar verildi. Yusuf Yazıcı için Lille’den gelen son teklfin 16 milyon euro + sonraki satıştan %10 pay olduğu öğrenildi. Yusuf Yazıcı’nın gitmek istemesi sonrası Trabzonspor’un bu teklifi kabul ederek Yusuf’un gidişine izin vereceği öğrenildi.