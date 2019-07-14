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Yıldız basketbolcu Ognjen Kuzmic yaşam savaşı veriyor! Trafik kazası…
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Yıldız basketbolcu Ognjen Kuzmic yaşam savaşı veriyor! Trafik kazası…

Kızılyıldız Basketbol Takımı'nda forma giyen Ognjen Kuzmic, sabah saatlerinde geçirdiği kazada ağır yaralandı. Alt ve üst çenesi kırılan Kuzmic'in durumunun ciddi olduğu açıklandı.

14 Temmuz 2019 15:43

Sırbistan’ın Kızılyıldız Basketbol Takımı’nda forma giyen Ognjen Kuzmic geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kuzmic’in sabah saatlerinde trafik kazası geçirdiği ifade edilerek, 29 yaşındaki basketbolcunun başkent Belgrad’a getirildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Açıklamada, kazanın Bosna Hersek’teki Banja Luka-Prijedor kara yolu üzerinde, Kuzmic’in içinde bulunduğu araç ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Kuzmic’in doktoru Vlada Djaci ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, Sırp basketbolcunun komada olduğunu belirterek, “Kuzmic’in kaza sonucu alt ve üst çenesi kırılmış. Beyninde bir hasar bulunmuyor.” dedi.

Sırp basketbolcu Kuzmic, bir dönem Amerikan Basketbol Ligi’nde de (NBA) oynamıştı.

Son güncelleme 15:43 | 14 Temmuz 2019
kızılyıldız Ognjen Kuzmic
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