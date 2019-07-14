Yeni plan belli oldu! Bernard Mensah…

Son dönemde ‘scout' transferlerine ağırlık veren Galatasaray'ın yeni avı Bernard Mensah. 2015'te Atletico Madrid'in 6 milyon Euro'ya transfer ettiği, Süper Lig'de kiralık oynadığı dönemde gösterdiği performans sonrası Kayserispor'un 3.6 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Ganalı, şimdi Cimbom'un radarında.

TAKSİTLİ FORMÜL

ASLAN, Mensah'ı uygun bir maliyetle alıp Şampiyonlar Ligi'nde parlatma planı yapıyor. Genç oyuncu hakkında olumlu rapor hazırlaya ‘scout' ekibi, 10-12 milyon Euro seviyesinde satılabileceğini teknik heyete iletti. Galatasaray, 5 milyon Euro dolayında bir maliyetle Mensah'ın transferini bitirmeyi planlıyor. Bu rakamın Kayserispor'a taksitlerle ödenmesi gündemde.