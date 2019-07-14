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Yeni plan belli oldu! Bernard Mensah…
Transfer Haberleri

Yeni plan belli oldu! Bernard Mensah…

Cimbom, Atl. Madrid patentli 24 yaşındaki orta sahayı uygun fiyata transfer edip Şampiyonlar Ligi’nde piyasa yaptırmayı planlıyor. Ana fikir Ganalı’yı 12 milyon Euro seviyesine getirmek

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 14 Temmuz 2019 09:47

Son dönemde ‘scout' transferlerine ağırlık veren Galatasaray'ın yeni avı Bernard Mensah. 2015'te Atletico Madrid'in 6 milyon Euro'ya transfer ettiği, Süper Lig'de kiralık oynadığı dönemde gösterdiği performans sonrası Kayserispor'un 3.6 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Ganalı, şimdi Cimbom'un radarında.

TAKSİTLİ FORMÜL

ASLAN, Mensah'ı uygun bir maliyetle alıp Şampiyonlar Ligi'nde parlatma planı yapıyor. Genç oyuncu hakkında olumlu rapor hazırlaya ‘scout' ekibi, 10-12 milyon Euro seviyesinde satılabileceğini teknik heyete iletti. Galatasaray, 5 milyon Euro dolayında bir maliyetle Mensah'ın transferini bitirmeyi planlıyor. Bu rakamın Kayserispor'a taksitlerle ödenmesi gündemde.

Son güncelleme 10:52 | 14 Temmuz 2019
Bernard Mensah galatasaray transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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