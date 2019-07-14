Volkan Demirel için kritik tarih! 16 Temmuz…

F.BAHÇE yönetimi, Volkan Demirel ile devam edilip edilmeyeceğine bu hafta karar verecek. Sarı-lacivertlilerin 16 Temmuz'da yapacağı yönetim kurulu toplantısında tecrübeli futbolcunun geleceği masaya yatırılacak.

17 yıldır Fenerbahçe forması giyen Volkan, 1 sezon daha devam etmek istiyor. Buna rağmen futbolun iki beyni farklı raporlar verdi.

Teknik Direktör Ersun Yanal tecrübeli eldivenle devam edilmesini talep ediyor. Sportif Direktör Damien Comolli ise Volkan Demirel'le ilgili olumsuz rapor verdi.