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Volkan Demirel için kritik tarih! 16 Temmuz…
Fenerbahçe

Volkan Demirel için kritik tarih! 16 Temmuz…

Fenerbahçe’nin emektar kaptanı Volkan Demirel için devam edilip edilmeyeceği kararı 16 Temmuz’daki yönetim kurulu toplantısında verilecek.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 14 Temmuz 2019 09:58

F.BAHÇE yönetimi, Volkan Demirel ile devam edilip edilmeyeceğine bu hafta karar verecek. Sarı-lacivertlilerin 16 Temmuz'da yapacağı yönetim kurulu toplantısında tecrübeli futbolcunun geleceği masaya yatırılacak.

17 yıldır Fenerbahçe forması giyen Volkan, 1 sezon daha devam etmek istiyor. Buna rağmen futbolun iki beyni farklı raporlar verdi.

Teknik Direktör Ersun Yanal tecrübeli eldivenle devam edilmesini talep ediyor. Sportif Direktör Damien Comolli ise Volkan Demirel'le ilgili olumsuz rapor verdi.

Son güncelleme 09:58 | 14 Temmuz 2019
Fenerbahçe karar volkan demirel
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PUAN DURUMU
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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