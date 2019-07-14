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Transfer Haberleri

Trabzonspor, Lille’in Yusuf Yazıcı için yaptığı teklifi reddetti

Trabzonspor yönetimi, Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek isteyen Lille'in 15 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10'luk pay teklifini geri çevirdi.

14 Temmuz 2019 21:58

Bir süredir Yusuf Yazıcı’yı kadrosuna katmak için girişimde bulunan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, bordo mavili takımın genç kaptanını transfer etmek için Trabzonspor Kulübü’ne resmi teklif iletti.

Bordo-mavili yönetim, 15 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10’luk pay öneren Fransız ekibinin teklifini yetersiz bulduğu gerekçesiyle reddettiği öğrenilirken, Lille yetkililerine de teklifi yükseltmeleri durumunda yeniden görüşebileceklerinin aktarıldığı kaydedildi.

Yusuf Yazıcı’nın da Avrupa’da futbol oynamayı çok istediği ifade edilirken, İtalyan ekibi Lazio’nun da genç futbolcu ile ilgilendiği belirtildi. 14 Temmuz 2019 Yusuf Yazıcı Ahmet Ağaoğlu`ndan izin istedi! Trabzonspor`un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, yeni sezon öncesinde bordo-mavili takımdan ayılrımak istediğini iletti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:58 | 14 Temmuz 2019
Fransa Ligue 1 spor toto süper lig trabzonspor Yusuf Yazıcı
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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