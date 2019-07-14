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Süper Lig’de fikstür çekimi 17 Temmuz’da yapılacak
Futbol

Süper Lig’de fikstür çekimi 17 Temmuz’da yapılacak

Futbolda 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi, 17 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

14 Temmuz 2019 14:32

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda saat 21.00’de başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de yine aynı salonda gerçekleştirilecek.

Son güncelleme 14:32 | 14 Temmuz 2019
spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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