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SON DAKİKA | Michael Frey, adım adım Çaykur Rizespor’a!
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Michael Frey, adım adım Çaykur Rizespor’a!

Son dakika gelişmesi... Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe Vedat Muriqi'den sonra bir transferde daha el sıkıştı. Karadeniz ekibinin İsviçreli forvet Michael Frey ile 1+1 yıllık kiralık anlaşmaya vardığı iddia edildi

14 Temmuz 2019 16:23

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor’un, Fenerbahçe’de forma giyen Michael Frey transferinde sona yaklaştığı öğrenildi.

Vedat Muriqi’yi Fenerbahçe’ye yollayan Karadeniz ekibi, sarı lacivertli ekipten Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Oğuz Kaan Güçtekin’i kadrosuna katarken Michael Frey transferinde de anlaşma sağlamak üzere olduğu açıklandı.

Bir televizyon kanalına açıklamada bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Frey transferinin kısa süre içerisinde sonlanacağını duyurdu.

24 yaşındaki İsviçreli forvet geçen sezon Süper Lig’de oynadığı 14 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

13 Temmuz 2019 Çaykur Rizespor, Fenerbahçe`den transfer ettiği isimleri açıkladı! Yeşil-mavili ekip Fenerbahçe`den Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Oğuz Kağan Güçtekin`i renklerine bağladı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:37 | 14 Temmuz 2019
Çaykur Rizespor Fenerbahçe michael frey
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