SON DAKİKA | Michael Frey, adım adım Çaykur Rizespor’a!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor’un, Fenerbahçe’de forma giyen Michael Frey transferinde sona yaklaştığı öğrenildi.

Vedat Muriqi’yi Fenerbahçe’ye yollayan Karadeniz ekibi, sarı lacivertli ekipten Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Oğuz Kaan Güçtekin’i kadrosuna katarken Michael Frey transferinde de anlaşma sağlamak üzere olduğu açıklandı.

Bir televizyon kanalına açıklamada bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Frey transferinin kısa süre içerisinde sonlanacağını duyurdu.

24 yaşındaki İsviçreli forvet geçen sezon Süper Lig’de oynadığı 14 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

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