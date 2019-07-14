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Robin Olsen transferinde Fenerbahçe’ye İngiltere’den rakip!
Transfer Haberleri

Robin Olsen transferinde Fenerbahçe’ye İngiltere’den rakip!

İngiltere Premier Lig takımlarından Watford, Roma'nın kalecisi Robin Olsen ile ilgileniyor. Ancak İtalyan basını Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğunu yazdı.

SKOR DIŞ HABER 14 Temmuz 2019 13:35

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe’nin ilgilendiği iddia edilen Roma kalecisi Robin Olsen için İngiliz ekibi Watford’un da devreye girdiği öğrenildi.

Alisson Becker’in takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçen 29 yaşındaki İsveçli kaleci, Roma’da gözden çıkarılanlar arasına girerken Başkent ekibi gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Gazetta dello Sport’un haberine göre; Premier Lig takımlarından Watford tecrübeli kaleci ile ilgilenmeye başlarken tecrübeli file bekçisi de İngiltere’ye gitmeye sıcak bakıyor.

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Ancak Fenerbahçe’nin transferde bir adım önde olduğu belirtilirken sarı lacivertlilerin ilgisinin daha ciddi olduğu ve başarılı kaleciyi transfer etmek için yoğun çaba sarfettiği belirtildi.

Roma ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin devam ettiğine dikkat çekilirken İsveçli kalecinin Türkiye’ye transferinin daha olası olduğu ifade edlildi.

İtalyan devi Roma ise, geçen sezon başında Kopenhag’dan 9 milyon Euro’ya transfer edilen kaleci için en yüksek teklifi kabul etmeyi düşünüyor.

Son güncelleme 13:40 | 14 Temmuz 2019
Fenerbahçe Robin Olsen roma transfer Watford
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