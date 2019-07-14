SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kimliğini göstermek istemediği gerekçesiyle gözaltına alındı
İspanya La Liga

Real Madrid’de Eden Hazard’ın forma numarası bilmecesi!

İspanya La Liga devi Real Madrid'in yeni transferi Eden Hazard'ın giyeceği forma numarası tartışmasında yeni bir iddia ortaya atıldı. Luka Modric'in 10 numarayı vermemesi üzerine 7 numarayı isteyen Hazard'a Mariano'dan da veto gelince Belçikalı futbolcunun 23 numaralı formayı giyeceği iddia edildi.

SKOR DIŞ HABER 14 Temmuz 2019 15:07

Real Madrid’in yeni transferi Eden Hazard’ın giyeceği forma numarası bir türlü belli olmazken Belçikalı yıldıza ikinci veto geldi.

Madrid’in 100 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea’den transfer ettiği Eden Hazard, daha önce yaptığı açıklamada Luka Modric’ten 10 numarayı istediğini ancak Hırvat yıldızın olumsuz yanıt verdiğini ifade etmişti.

Bunun üzerine Hazard’ın, Cristiano Ronaldo’nun eski numarası olan 7 numarayı giyeceği iddia edilmiş, sosyal medyada Real Madrid’in mağazasında 7 numaralı Hazard formalarının yer aldığı fotoğraflar paylaşılmıştı.

Ancak Marca’nın iddiasına göre 7 numara da Hazard’a kalmadı. Ronaldo’dan sonra 7 numarayı alan Mariano Diaz’ın takımda kalmasının kesinleşmesi üzerine forma numarasını vermek istemediği ortaya çıktı.

Bunun üzerine Hazard’ın, daha önce David Beckham’ın ve ünlü basketbolcular Michael Jordan ile LeBron James’in giydiği 23 numaralı formaya yöneldiği iddia edildi.

Real Madrid henüz resmi olarak Hazard’ın giyeceği forma numarasını açıklamazken geçen sezon 23 numaralı forma Sergio Reguilon’daydı.

Son güncelleme 15:15 | 14 Temmuz 2019
eden hazard Mariano Diaz Real Madrid
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR