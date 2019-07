Real Madrid’de Eden Hazard’ın forma numarası bilmecesi!

Real Madrid’in yeni transferi Eden Hazard’ın giyeceği forma numarası bir türlü belli olmazken Belçikalı yıldıza ikinci veto geldi.

Madrid’in 100 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea’den transfer ettiği Eden Hazard, daha önce yaptığı açıklamada Luka Modric’ten 10 numarayı istediğini ancak Hırvat yıldızın olumsuz yanıt verdiğini ifade etmişti.

Bunun üzerine Hazard’ın, Cristiano Ronaldo’nun eski numarası olan 7 numarayı giyeceği iddia edilmiş, sosyal medyada Real Madrid’in mağazasında 7 numaralı Hazard formalarının yer aldığı fotoğraflar paylaşılmıştı.

