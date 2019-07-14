Real Madrid’de Eden Hazard’ın forma numarası bilmecesi!

Real Madrid’in yeni transferi Eden Hazard’ın giyeceği forma numarası bir türlü belli olmazken Belçikalı yıldıza ikinci veto geldi.

Madrid’in 100 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea’den transfer ettiği Eden Hazard, daha önce yaptığı açıklamada Luka Modric’ten 10 numarayı istediğini ancak Hırvat yıldızın olumsuz yanıt verdiğini ifade etmişti.

Bunun üzerine Hazard’ın, Cristiano Ronaldo’nun eski numarası olan 7 numarayı giyeceği iddia edilmiş, sosyal medyada Real Madrid’in mağazasında 7 numaralı Hazard formalarının yer aldığı fotoğraflar paylaşılmıştı.

Eden Hazard No.7 shirts already hanging in Real Madrid official store. I’m really happy for Hazard, but damn this is painful. #CFC pic.twitter.com/4AfPqCJ6pv — Chris Haydon (@ChrisHaydonCFC) 7 Haziran 2019

Ancak Marca’nın iddiasına göre 7 numara da Hazard’a kalmadı. Ronaldo’dan sonra 7 numarayı alan Mariano Diaz’ın takımda kalmasının kesinleşmesi üzerine forma numarasını vermek istemediği ortaya çıktı.

Bunun üzerine Hazard’ın, daha önce David Beckham’ın ve ünlü basketbolcular Michael Jordan ile LeBron James’in giydiği 23 numaralı formaya yöneldiği iddia edildi.

Real Madrid henüz resmi olarak Hazard’ın giyeceği forma numarasını açıklamazken geçen sezon 23 numaralı forma Sergio Reguilon’daydı.