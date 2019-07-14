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Quaresma izinden döndü, takımla çalıştı!
Beşiktaş

Quaresma izinden döndü, takımla çalıştı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ederken Portekizli yıldız Ricardo Quaresma da izinden dönerek takımla çalışmalara başladı

14 Temmuz 2019 15:23

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri´nde bu sabah yaptığı antrenman ve laktak testiyle devam etti.

Antrenmana izinli olan Gary Medel ile özel programına devam eden Burak Yılmaz katılmazken, izinden dönen Ricardo Quaresma takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Teknik ekip ile Acıbadem Hastanesi´nden gelen bir ekip tarafından futbolculara 5 grup halinde laktat testi uygulandı.

Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarına bu akşam saat 18.30´da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 15:23 | 14 Temmuz 2019
beşiktaş Ricardo Quaresma
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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