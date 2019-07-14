Novak Djokovic Roger Federer finali! Wimbledon’da şampiyon belli oldu!

Teniste sezonun üçüncü Grand Slam’i olan Wimbledon’da tek erkekler finalinde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 2 numaralı seribaşı Roger Federer toplamda 48. kez, bir Grand Slam’de ise rekor sayı olan 16. kez bir araya geldi. Nefes kesen maçı (7)7-6(5), 1-6, (7)7-6(4) ve 4-6 ve (7)13-12(3)’lik setlerle Novak Djokovic kazandı ve kariyerinin 5. Wimbledon, toplamda ise 16. Grand Slam zaferini elde etti. Djokovic, Federer’i 48. maçta 26. kez yendi.

Kafa kafaya giden ilk sette Roger Federer, 6-6 sonrasında gidilen ‘tie-break’te 5-3 öne geçmesine rağmen, basit hatalarla Djokovic’in geri dönüşüne engel olamadı ve 58 dakikalık ilk seti (5)6-7(7) kaybetti. Federer’in bu kayba cevabı sert oldu. Yarı finalde Rafael Nadal karşısında muhteşem servisler atan Federer, bunun yanına güçlü bir karşılama oyunu da ekledi ve 25 dakikalık ikinci seti 6-1 kazanmasını bildi ve maça eşitlik getirdi. Karar setine doğru…

Üçüncü sette ise Federer, güçlü servis oyunlarına devam etti hatta 5-4 öndeyken Djokovic’in servis oyununda bir set sayısı şansı da buldu ancak Djokovic servis oyununa tutunup buna izin vermezken ilk sette olduğu gibi yine ‘tie-break’e giden 52 dakikalık seti (7)7-6(4) kazandı. Dördüncü set de ikinci sete benzer bir şekilde Federer’in üstünlüğü ile geçildi ve maç karar setine taşındı.

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Destansı anlara ve vuruşlara sahne olan beşinci set 6-6’ya kadar inanılmaz bir mücadele sonunda geldi. 3 saat 58 dakika geçilirken uzayan beşinci sette 8-7 öndeyken kendi servis oyununda 2 kez şampiyonluk sayısı fırsatı bulan Federer, Djokovic’in dönüşüne engel olamadı. Maça tutunan Sırp raket Federer üzerinde baskı kurdu ve toplamda 7 servis oyununu maça tutunmak için oynayan Ekselansları, 7. servis oyununda durumun 13-11’e gelmesine engel olamadı ve 4 saat 57 dakika sonunda Djokovic kazanarak şampiyonluğa ulaştı! Djokovic ve Federer’in derin mazisi!

İkili daha önce 47 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 25’ini ATP dünya sıralamasında 1 numarada yer alan Djokovic, 22’sini ise Roger Federer kazanmıştı. Aynı zamanda Federer-Djokovic rekabetinin Grand Slam’lerde oynanan maçların 9’unda Djokovic, 6’sında ise Federer galip gelmişti.

Federer ve Djokovic 5. kez bir Grand Slam finalinde bir araya gelirken geride kalan dört finalin üçünü (2014 Wimbledon, 2015 Wimbledon, 2015 ABD Açık) Djokovic kazanırken, Federer 2007 ABD Açık’ta gülen taraf olmuştu. İkili ayrıca 2012’de Wimbledon yarı finalinde bir araya gelmiş, kazanan ise Federer olmuştu.