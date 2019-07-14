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NBA’de Los Angeles Lakers’ın yeni yıldızı Anthony Davis’in forma numarası belli oldu!
NBA

NBA’de Los Angeles Lakers’ın yeni yıldızı Anthony Davis’in forma numarası belli oldu!

Ve Anthony Davis'in Los Angeles Lakers'ta giyeceği forma numarası 3 olarak belirlendi. İddiaya göre Nike, LeBron James'in 23 numarayı Davis'e vermesine bu sezonluk izin vermedi. Gelecek sezon Davis'in 23, LeBron'ın ise 6 numarayı giymesi bekleniyor.

SKOR DIŞ HABER 14 Temmuz 2019 00:12

NBA’de sezonun merakla beklenen transferinde Anthony Davis, uzun bir transfer süreci sonrasında New Orleans Pelicans’tan Los Angeles Lakers’a giderken Davis’in yeni sezonda giyeceği forma numarası da belli oldu. Anthony Davis yeni sezonda 3 numaralı formayı giyecek. Pelicans kariyeri boyunca 23 numarayı giyen Davis’e, LeBron James’in bir jest yapacağı ve 23 numarayı vereceği iddia edilirken bu karara NBA’in forma üreticisi Nike karşı çıkınca Davis de 3 numarayı aldı.

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Şimdi değil, daha sonra, daha etkili!..

Nike’ın 23 numaralı LeBron James formalarına yatırım yaptığını NBA ve Lakers yetkililerine belirtti. Üretici firma olarak böyle bir değişikliğe 2020-2021 sezonunda izin vermesi bekleniyor. James’in Miami Heat günlerinde giydiği 6 numaraya geçmesi beklenirken forma üreticisi de 2020-2021 sezonu öncesinde böylece ikinci bir LeBron James ve Anthony Davis forması satmayı planlıyor.

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Lmao. Found a picture of me rocking that 3. Think this was 7th grade . Thanks @flip345_23 for the pic!

A post shared by Anthony Davis (@antdavis23) on

3 numaraya geçen Davis ise bu değişimden mutsuz değil. Kişisel Instagram hesabından ortaokul yıllarına ait bir fotoğraf paylaşan Davis, 3 numara ile geçmişinden bir bağ kurdu bile. Forma numaraları bir kenara dursun Anthony Davis-LeBron James ikilisinin Lakers çatısı altında gösterecekleri performans şimdiden merak konusu…

Son güncelleme 00:12 | 14 Temmuz 2019
Anthony Davis LeBron James Los Angeles Lakers nike
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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