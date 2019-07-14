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Merih Demiral’ın Juventus’taki maaşı belli oldu
İtalya Serie A

Merih Demiral’ın Juventus’taki maaşı belli oldu

İtalya'da Sassuolo'dan 18 milyon euroya Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral'ın maaşı belli oldu.

14 Temmuz 2019 12:06

İtalya Serie A’nın son şampiyonu Juventus’ta en yüksek kazanca sahip oyuncu Cristiano Ronaldo, yıllık 30 milyon euro kazanıyor. Paulo Dybala’nın aldığı yıllık ücret ise 7 milyon euro. Türk asıllı futbolcu Emre Can ise 6 milyon euroya oynuyor.

Merih Demiral’ın Juventus’tan kazanacağı para belli oldu. Sassuolo’dan 18 milyon euro bonservis karşılığında İtalyan devinin yolunu tutan futbolcu, 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Torino ekibine imza atmasının ardından antrenmanlarda boy göstermeye başlayan milli futbolcunun, Juventus’tan yıllık 1.3 milyon euro alacağı öğrenildi.

İtalyan devindeki oyuncuların maaş ortalaması açısından düşük bir rakam bu miktarın, genç futbolcu takıma katkı sunmaya başladıkça önümüzdeki yıllarda artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son güncelleme 13:17 | 14 Temmuz 2019
juventus Merih Demiral
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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