Merih Demiral’ın Juventus’taki maaşı belli oldu

İtalya Serie A’nın son şampiyonu Juventus’ta en yüksek kazanca sahip oyuncu Cristiano Ronaldo, yıllık 30 milyon euro kazanıyor. Paulo Dybala’nın aldığı yıllık ücret ise 7 milyon euro. Türk asıllı futbolcu Emre Can ise 6 milyon euroya oynuyor.

Merih Demiral’ın Juventus’tan kazanacağı para belli oldu. Sassuolo’dan 18 milyon euro bonservis karşılığında İtalyan devinin yolunu tutan futbolcu, 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Torino ekibine imza atmasının ardından antrenmanlarda boy göstermeye başlayan milli futbolcunun, Juventus’tan yıllık 1.3 milyon euro alacağı öğrenildi.

İtalyan devindeki oyuncuların maaş ortalaması açısından düşük bir rakam bu miktarın, genç futbolcu takıma katkı sunmaya başladıkça önümüzdeki yıllarda artmasına kesin gözüyle bakılıyor.