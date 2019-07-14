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Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Ajax’la karşılaştı
Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Ajax’la karşılaştı

Yeni sezon hazırlıklarını Salzburg'da sürdüren Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Ajax'la karşılaştı. Ajax sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

14 Temmuz 2019 23:46

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hollanda’nın güçlü ekiplerinden Ajax’a 2-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir ve Ajax, Salzburg yakınlarındaki TSU Bramberg Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Hollanda ekibi maçta 28. dakikada Dolberg ile 1-0 öne geçti. Maçın 71. dakikasında, sonradan oyuna dahil edilen Ekkelenkamp’ın şutunda kaleci Mert Günok’un çıkarmaya çalıştığı top üst direğe çarptıktan sonra karşılaşmanın hakemi topun çizgiyi geçtiğine karar verdi ve Ajax mücadelede 2-0 üstünlük yakaladı. Medipol Başakşehir’in tek golünü ise 76. dakikada Kerim Frei attı. Turuncu-lacivertli takımın 73. dakikada Edin Visca ile bir şutu da üst direkten döndü. Medipol Başakşehir karşılaşmaya Mert Günok, Caicara, Chedjou, Clichy, Aziz Eraltay, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Elia, Robinho, Demba Ba ve Gulbrandsen ilk 11’iyle başladı. Ajax ise Varela, Veltman, Schuurs, Blind, Dest, Eiting, Marin, Van de Beek, Tadic, Promes ve Dolberg ilk 11’iyle sahada yer aldı.

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Yeni transfer Gulbrandsen sakatlandı

Medipol Başakşehir’in yeni transferlerinden Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen, mücadelenin 17. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Bir pozisyonda ayağı kayan ve sol kasığında ağrı hisseden Gulbrandsen yerini Edin Visca’ya bıraktı.

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İkinci yarı öncesi 5 değişiklik

İkinci yarının başında Medipol Başakşehir’de 5 oyuncu değişti. Gökhan İnler, Demba Ba, Robinho, İrfan Can Kahveci ve Elia kenara gelirken Muhammet Demir, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Kerim Frei ve Soner Aydoğdu oyuna dahil oldu. Teknik direktör Okan Buruk ilerleyen dakikalarda Mevlüt Erdinç, Uğur Uçar, Furkan Soyalp, Stefano Napoleoni ve Tunay Torun’a da şans verdi. Avusturya’daki karşılaşmaya ilgi yoğun oldu. Saha etrafında Avusturyalı, Hollandalı ve Türk taraftarlar karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip etti.

Son güncelleme 23:46 | 14 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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