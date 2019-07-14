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Mbaye Diagne’li ve Lamine Gassama’lı Senegal 17 yıl sonra yeniden finalde! | 2019 Afrika Uluslar Kupası
Milli Takımlar

Mbaye Diagne’li ve Lamine Gassama’lı Senegal 17 yıl sonra yeniden finalde! | 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal, normal süresi 0-0 biten maçta Tunus'u uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Maçta Mbaye Diagne ve Lamine Gassama da forma giyerken Senegal, 2002'den sonra ilk kez finale yükseldi ve kupada tarihinin en iyi derecesine 17 yıl sonra yeniden ulaşmış oldu.

14 Temmuz 2019 23:20

Tunus’u 1-0 yenen Senegal, 2019 Afrika Uluslar Kupası’nda finale yükseldi. Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Senegal ile Tunus, başkent Kahire’deki 30 Haziran Stadı’nda karşılaştı. Tunus’ta 75. dakikada Sassi, Senegal’de ise 81. dakikada Saivet, kullandıkları penaltı atışlarından yararlanamadı.

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Mücadelenin normal süresinin 0-0 sona ermesiyle uzatma bölümüne geçildi. Senegal, Bronn’un 101. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazandı. 2002’de finale çıkarak turnuvadaki en iyi derecesine ulaşan Senegal, 17 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Karşılaşmada Göztepe’nin sağ beki Lamine Gassama, Senegal adına 90 dakika sahada kalırken, Galatasaray’ın golcüsü Mbaye Diagne, 64’te M’Baye Niang’ın yerine oyuna girdi. Gençlerbirliği’nin file bekçisi Abdoulaye Diallo yedek bekledi. Tunus’ta ise

Son güncelleme 23:23 | 14 Temmuz 2019
2019 Afrika Uluslar Kupası Mbaye Diagne senegal
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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