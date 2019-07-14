Mbaye Diagne’li ve Lamine Gassama’lı Senegal 17 yıl sonra yeniden finalde! | 2019 Afrika Uluslar Kupası

Tunus’u 1-0 yenen Senegal, 2019 Afrika Uluslar Kupası’nda finale yükseldi. Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Senegal ile Tunus, başkent Kahire’deki 30 Haziran Stadı’nda karşılaştı. Tunus’ta 75. dakikada Sassi, Senegal’de ise 81. dakikada Saivet, kullandıkları penaltı atışlarından yararlanamadı.

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Mücadelenin normal süresinin 0-0 sona ermesiyle uzatma bölümüne geçildi. Senegal, Bronn’un 101. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazandı. 2002’de finale çıkarak turnuvadaki en iyi derecesine ulaşan Senegal, 17 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Karşılaşmada Göztepe’nin sağ beki Lamine Gassama, Senegal adına 90 dakika sahada kalırken, Galatasaray’ın golcüsü Mbaye Diagne, 64’te M’Baye Niang’ın yerine oyuna girdi. Gençlerbirliği’nin file bekçisi Abdoulaye Diallo yedek bekledi. Tunus’ta ise