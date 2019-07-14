Galatasaray’ın genç savunmacısı Ramazan Emirhan Civelek, Kayserispor’da!

İstikbal Mobilya Kayserispor Galatasaray'da forma giyen Ramazan Emirhan Civelek ile anlaştı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un resmî internet sitesinde transfer şu şekilde duyuruldu:
“İstikbal Mobilya Kayserisporumuz, Galatasaray'da forma giyen Ramazan Emirhan Civelek ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz.”
Ramazan Emirhan Civelek, İstikbal Mobilya Kayserisporumuzda
https://t.co/EOiqwbj2N8 … pic.twitter.com/o8iWOKPgjl
— İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) 14 Temmuz 2019