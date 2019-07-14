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Galatasaray’ın genç savunmacısı Ramazan Emirhan Civelek, Kayserispor’da!
Transfer Haberleri

Galatasaray’ın genç savunmacısı Ramazan Emirhan Civelek, Kayserispor’da!

Süper Lig ekibi Kayserispor, Galatasaray'ın 19 yaşındaki genç sağ beki Ramazan Emirhan Civelek ile sözleşme imzaladı

14 Temmuz 2019 17:57

İstikbal Mobilya Kayserispor Galatasaray'da forma giyen Ramazan Emirhan Civelek ile anlaştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un resmî internet sitesinde transfer şu şekilde duyuruldu:

“İstikbal Mobilya Kayserisporumuz, Galatasaray'da forma giyen Ramazan Emirhan Civelek ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz.”

Son güncelleme 17:57 | 14 Temmuz 2019
galatasaray kayserispor Ramazan Emirhan Civelek
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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