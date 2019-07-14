Galatasaray’ın genç savunmacısı Ramazan Emirhan Civelek, Kayserispor’da!

İstikbal Mobilya Kayserispor Galatasaray'da forma giyen Ramazan Emirhan Civelek ile anlaştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un resmî internet sitesinde transfer şu şekilde duyuruldu:

“İstikbal Mobilya Kayserisporumuz, Galatasaray'da forma giyen Ramazan Emirhan Civelek ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz.”