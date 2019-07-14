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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı
Galatasaray

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Sarı-kırmızılılar, iki gün izin yaptıktan sonra 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak.

14 Temmuz 2019 14:05

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki idman ısınma hareketleriyle başladı.

Ana bölümde 11’e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirilirken antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, iki gün izin yaptıktan sonra 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya’ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak.

Son güncelleme 14:05 | 14 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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