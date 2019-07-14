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Fransa Bisiklet Turu’nda 9. etap geçildi, sarı mayo Alaphilippe’te…
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Fransa Bisiklet Turu’nda 9. etap geçildi, sarı mayo Alaphilippe’te…

Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etabını, Mitchelton-Scott takımından Impey ilk sırada tamamladı. Deceuninck-QuickStep takımından Alaphilippe, genel klasman liderliğini sürdürdü.

14 Temmuz 2019 21:47

106. Fransa Bisiklet Turu’nun 9. etabını, Mitchelton-Scott takımının Güney Afrikalı sporcusu Daryl Impey kazandı. Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Saint-Etienne ile Brioude arasındaki 170,5 kilometrelik 9. etabını, 4 saat 3 dakika 12 saniyelik derecesiyle Daryl Impey ilk sırada bitirdi.

Deceuninck-QuickStep takımından Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 23 saniyelik farkı korudu. Turun 10. etabı, yarın Saint-Flour ile Albi arasındaki 217,5 kilometrelik parkurda yapılacak.

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Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris’te koşulacak 21. etapla son bulacak. Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 38 saat 37 dakika 36 saniye

2. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 23 saniye

3. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ): 53 saniye

Son güncelleme 21:47 | 14 Temmuz 2019
fransa bisiklet turu Le Tour de France
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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