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Fenerbahçe, Koray Şener’i unutmadı
Fenerbahçe

Fenerbahçe, Koray Şener’i unutmadı

Geçtiğimzi sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Koray Şener, doğum gününde mezarı başında anıldı

14 Temmuz 2019 16:35

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezonun 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesinde tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Koray Şener için Kocaeli İlimtepe Asri Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Şener ailesi ile yakınlarının yanı sıra 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, 1907 Fenerbahçe Derneği Genel Sekreteri Mehmet Levent Hataylı ve çok sayıda taraftar katıldı.

Anma töreni, Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Şener ailesinin taziyeleri kabulüyle sona erdi.

Son güncelleme 16:35 | 14 Temmuz 2019
Fenerbahçe Koray Şener
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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