Fenerbahçe Beko, yıldız isim Derrick Williams ile anlaştı

Amerikalı yıldız isim Derrick Williams,Fenerbahçe Beko ile 1 yıllık sözleşme de anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, bu hamleyle birlikte NBA'e giden Nicolo Melli‘nin yerini doldurmayı başardı.

Son olarak Bayern Münih forması giyen ve 2011-2012 sezonunda NBA'de yılın çaylak takımında da yer alan Williams, EuroLeague'de Bayern Münih formasıyla 29 maça çıktı.

Marko Guduric, Nikolo Melli ve Eric Green’in yerine Nando De Colo, Leo Westermann ve son olarak da Derrick Williams. Yeme de yanında yat. Evet D-Will bu yaz NBA’den iyi bir kontrat bekliyordu, olmadı ve bir yıllığına anlaştı. NBA fabrikasına gelip “upgrade” yapmak çok mantıklı pic.twitter.com/dCyDtZ4NH0 — Murat Murathanoğlu (@TheMurathanoglu) 14 Temmuz 2019

Fenerbahçe Beko'nun lider tamamladığı normal sezonda playoffun bir galibiyet uzağında kalan Almanya ekibinde 13,4 sayı ve 4,2 ribaund ortalamaları ile oynayan Williams, dikkat çeken performanslara imza atmıştı.

Yıldız basketbolcu 2011 NBA Seçmeleri’nde Minnesota Timberwolves tarafından 2. sırada seçilmiştir.