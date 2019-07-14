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Fenerbahçe Beko, yıldız isim Derrick Williams ile anlaştı
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko, yıldız isim Derrick Williams ile anlaştı

Fenerbahçe Beko, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken önemli bir transferi daha bitirdi.

14 Temmuz 2019 09:29

Amerikalı yıldız isim Derrick Williams,Fenerbahçe Beko ile 1 yıllık sözleşme de anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, bu hamleyle birlikte NBA'e giden Nicolo Melli‘nin yerini doldurmayı başardı.

Son olarak Bayern Münih forması giyen ve 2011-2012 sezonunda NBA'de yılın çaylak takımında da yer alan Williams, EuroLeague'de Bayern Münih formasıyla 29 maça çıktı.

Fenerbahçe Beko'nun lider tamamladığı normal sezonda playoffun bir galibiyet uzağında kalan Almanya ekibinde 13,4 sayı ve 4,2 ribaund ortalamaları ile oynayan Williams, dikkat çeken performanslara imza atmıştı.

Yıldız basketbolcu 2011 NBA Seçmeleri’nde Minnesota Timberwolves tarafından 2. sırada seçilmiştir.

Son güncelleme 10:43 | 14 Temmuz 2019
Derrick Williams Fenerbahçe Beko transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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