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Evkur Yeni Malatyaspor’a Zimbabveli stoper!
Transfer Haberleri

Evkur Yeni Malatyaspor’a Zimbabveli stoper!

Evkur Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki Zimbabveli stoper Teenage Hadebe'yi transfer ettiğini açıkladı.

14 Temmuz 2019 17:10

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Zimbabveli stoper Teenage Hadebe’yi kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Güney Afrika ligi takımlarından Kaizer Chiefs’te forma giyen 23 yaşındaki Teenage Hadebe’yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, “Yeni Malatyaspor’umuza hoş geldin Teenage Hadebe” ifadesi kullanıldı.

Son güncelleme 17:10 | 14 Temmuz 2019
Evkur Yeni Malatyaspor Teenage Hadebe transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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