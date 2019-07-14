Enes Ünal’ın salı günü Real Valladolid’in kampına katılması bekleniyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, sezon öncesi kamp yeri olarak seçtiği ABD’nin Kaliforniya eyaletine 12 Temmuz Cuma günü giderek çalışmalara başladı.

Son ana dek yapılan girişimlere karşın vizesi yetişmeyen Enes Ünal, İspanya’nın başkenti Madrid’de kaldı. Geçtiğimiz hafta İspanyol kulübüyle imzalayan Milli futbolcunun, vizesinin çıktığı ancak pasaportunu, geçtiğimiz cuma akşamı posta ile gönderilmesinden ötürü yarın sabah alacağı öğrenildi.

Zamanın kısıtlı olması nedeniyle vizesi yetişemeyen Enes Ünal’ın yarın pasaportunu aldıktan sonra ABD’ye giderek, Real Valladolid’in kampına katılması bekleniyor.

İspanyol kulüp ise konuyla ilgili olarak 12 Temmuz Cuma günü yaptığı açıklamada, “ABD Büyükelçiliği’nin başlangıçta onay vermesine rağmen, Enes Ünal henüz kesin vizeyi almadı. Vize alımındaki engellemelerin kalkması halinde seyahat etmeyi planlıyor. Hedef, en kısa zamanda takıma dahil olması” ifadelerine yer vermişti.