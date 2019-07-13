Zinedine Zidane’ın acı günü! Ağabeyi vefat etti…

Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane’ın ağabeyi 54 yaşındaki Farid Zidane hayatını kaybetti.

Yeni sezon hazırlıklarını Kanada’da sürdüren İspanyol devinde futbolcular çalışma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunurken Fransız çalıştırıcının kamptan ayrıldığı açıklandı.

Zidane’ın Racing Santander’e transfer olan oğlu Luca Zidane da takımından izin alarak ailesinin yanına gitti.

Öte yandan Madrid kulübü yaptığı açıklama ile Zidane ailesine baş sağlığı diledi.

Todos los miembros del primer equipo del Real Madrid guardaron un minuto de silencio antes del entrenamiento en Montreal por el fallecimiento de Farid Zidane, hermano de nuestro entrenador Zinedine Zidane.

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 13 Temmuz 2019