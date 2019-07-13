SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Rum tarafı KKTC’nin önerisini reddetti!
Zinedine Zidane’ın acı günü! Ağabeyi vefat etti…
İspanya La Liga

Zinedine Zidane’ın acı günü! Ağabeyi vefat etti…

İspanya La Liga devi Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, ağabeyi Farid Zidane'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Farid Zidane, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu.

13 Temmuz 2019 19:46

Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane’ın ağabeyi 54 yaşındaki Farid Zidane hayatını kaybetti.

Yeni sezon hazırlıklarını Kanada’da sürdüren İspanyol devinde futbolcular çalışma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunurken Fransız çalıştırıcının kamptan ayrıldığı açıklandı.

Zidane’ın Racing Santander’e transfer olan oğlu Luca Zidane da takımından izin alarak ailesinin yanına gitti.

Öte yandan Madrid kulübü yaptığı açıklama ile Zidane ailesine baş sağlığı diledi.

13 Temmuz 2019 Sinisa Mihajlovic lösemiye yakalandığını açıkladı: `Bu savaşı kazanacağım` İtalya Serie A takımlarından Bologna`nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, düzenlediği basın toplantısıyla lösemi hastalığına yakalandığını ancak görevini bırakmayacağını duyurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:48 | 13 Temmuz 2019
Farid Zidane Real Madrid Zinedine Zidane
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR